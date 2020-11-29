 

Британия подняла в небо истребители из-за «провокационной деятельности» России

29.11.2020, 5:16, Новости дня

Истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, говорится в сообщении британских ВВС.

Typhoon вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии. Два Ту-142, как сообщают британские ВВС, пролетели над акваторией Северного моря «вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства». В Великобритании заявили, что российские военные самолеты могут создавать угрозу другим воздушным судам в британском районе полетной информации, так как якобы редко отвечают на запросы авиадиспетчеров.

Указывается, что британские истребители сопровождали Ту-142, чтобы «сдерживать эту провокационную деятельность и снизить риски». Кроме того, отмечается, что британским ВВС оказывали содействие союзники по НАТО, а истребители пополнили в воздухе запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, вылетевшего с британской авиабазы Брайз-Нортон, передает ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Великобритания активизировала воздушную разведку у границ России. Американский портал Business Insider заявлял, что Eurofighter Typhoon может противостоять «смертоносному российскому истребителю» Су-35.



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