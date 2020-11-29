Китай вывел зонд «Чанъэ-5» на орбиту Луны
29.11.2020, 4:22, Новости дня
Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно вышел на орбиту Луны после почти 112 часов полета. Аппарат был отправлен к спутнику Земли для сбора образцов реголита, следует из лунной программы Китая.
Зонд запустил двигатель на расстоянии около 400 км от Луны, он проработал в нормальном режиме около 17 минут, после чего «Чанъэ-5» осуществил окололунное торможение и вышел на орбиту спутника, передает РИА «Новости».
Отмечается, что аппарат за время полета совершил две коррекции орбиты. Теперь посадочный модуль и модуль для взлета должны отделиться от орбитального и возвращаемого модулей и приземлиться на видимой стороне Луны, где начнут сбор грунта, уточняется в сообщении.
Напомним, 23 ноября с космодрома Вэньчан на острове Хайнань стартовала китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым зондом «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта.
В четверг стало известно, что Китай будет строить на Луне исследовательскую базу.
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