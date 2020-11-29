В РФ анонсировали продажи умных колонок Huawei Sound

29.11.2020, 4:08, Новости дня

В начале будущего года стартуют продажи умных колонок Huawei Sound в России, сообщили представители китайской компании. Приятная новость для покупателей: в начале продаж они смогут получить скидку в 2 тысячи рублей.

По словам разработчика, особенностью устройства, вес которого составляет 2,2 кг, является наличие четырех динамиков. Мощность главного – 40 Вт, трех остальных – по 5 Вт.

В умной колонке обеспечена поддержка системы NFC, а также беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Объем оперативной памяти равен 512 Мб, основной – 8 Гб. С учетом скидки, цена колонки в первые дни продаж составит 13 990 тыс. рублей. Компания Huawei рассчитывает на успех своей умной колонке на российском рынке.