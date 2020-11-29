 

В РФ анонсировали продажи умных колонок Huawei Sound

29.11.2020, 4:08, Новости дня

В начале будущего года стартуют продажи умных колонок Huawei Sound в России, сообщили представители китайской компании. Приятная новость для покупателей: в начале продаж они смогут получить скидку в 2 тысячи рублей.

По словам разработчика, особенностью устройства, вес которого составляет 2,2 кг, является наличие четырех динамиков. Мощность главного – 40 Вт, трех остальных – по 5 Вт.

В умной колонке обеспечена поддержка системы NFC, а также беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Объем оперативной памяти равен 512 Мб, основной – 8 Гб. С учетом скидки, цена колонки в первые дни продаж составит 13 990 тыс. рублей. Компания Huawei рассчитывает на успех своей умной колонке на российском рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Участники акции протеста в Минске потребовали освобождения политзаключенных

10.09 / “Помогите, мне не на что купить еду”. 88-летний пенсионер из Ровно вызвал полицию

14.10 / ЕС решил ввести антидемпинговую пошлину на березовую фанеру из России

26.08 / Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной – Данилов

26.09 / Китайский робот создает живые ткани внутри организма человека

25.06 / Почти 6 миллиардов потратят в Алтайском крае на поддержку семей с детьми

30.06 / Европейцы разочаровались в США из-за коронавируса

04.08 / Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

27.06 / Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 10 млн

13.07 / У здания разведки в афганской провинции Саманган произошел взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска