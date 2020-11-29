 

Трамп придумал способ омрачить Байдену инаугурацию

29.11.2020, 3:28, Новости дня

Действующий глава американского государства Дональд Трамп в день инаугурации Джозефа Байдена может объявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США, пишут СМИ.

Daily Beast со ссылкой на свои источники пишет, что Трамп может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена. Сообщается, что Трамп рассматривает различные способы чинить препятствия Байдену. Сейчас Трамп, как пишет издание, выбирает подходящее время, чтобы объявить о своих планах баллотироваться в 2024 году. Он хочет сохранить поддержку республиканцев на следующие четыре года, передают РИА «Новости» и ТАСС.



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