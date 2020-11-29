Люди в Беларуси привыкли к хамству Лукашенко – Тихановская

29.11.2020, 3:20, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью “Радіо Свобода”, вышедшем 28 ноября, раскритиковала манеру общения Александра Лукашенко.

Ее попросили прокомментировать случай, когда Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском 23 августа, заявил, что протестующие “как крысы, разбежались”. В тот же день он прилетел ко Дворцу независимости и вышел из вертолета в бронежилете, с автоматом в руках. Вооружен был и 15-летний сын Лукашенко, который сопровождал его.

“Люди уже (знаете, обидно) привыкли к хамству Лукашенко”, – отметила Тихановская.

Она сказала, что посыл Лукашенко был непонятен.

“То ли он вышел людей убивать, свой народ, то ли он вышел защищаться от чего-то? От невооруженных людей? Непонятный был посыл. Но я так думаю, что это также своеобразный метод запугивания, когда несовершеннолетнему ребенку также в руки дается оружие. Никто тогда и не понял. Многие по-разному оценивали”, – добавила оппозиционерка.

Она считает такое поведение проявлением слабости Лукашенко.

“Сильному руководителю, если он считает себя лидером и считает, что его народ уверен в том, что он президент, глава государства, не надо ничего доказывать. Кроме смеха, у людей слова бывшего президента ничего не вызывают”, – резюмировала Тихановская.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

11 августа Тихановская вынужденно выехала из Беларуси в Литву.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. Но врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

По данным Тихановской, погибли восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.