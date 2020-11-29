 

Британские истребители перехватили над Северным морем российские противолодочные самолеты

29.11.2020, 3:20, Новости дня

28 ноября реактивные истребители Typhoon британских военно-воздушных сил перехватили над Северным морем два российских противолодочных турбовинтовых самолета Ту-142 (Bear-F по кодификации НАТО). Об этом проинформировал сайт ВВС Великобритании.

“Typhoon поднялись в воздух, чтобы перехватить российские военные самолеты, действующие в международном воздушном пространстве. …Очень важно, чтобы их перемещение тщательно контролировалось при полете вблизи воздушного пространства Великобритании”, – говорится в сообщении.

Британские истребители вылетали с аэродрома Лоссимут в Шотландии, их дозаправку в воздухе обеспечивал самолет-дозаправщик Voyager.

Представители Королевских ВВС Великобритании отметили, что необходимость перехвата российских самолетов возникла в связи с загруженностью воздушного пространства над Северным морем и частым отключением у Ту-142 приборов геолокации  самолета.

Действия российской стороны военные Великобритании назвали непрофессиональными, а работу своих пилотов – “фантастической”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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