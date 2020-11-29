 

Bild – в городах Баварии с высоким уровнем заражения полностью запретят продажу алкоголя

29.11.2020, 3:18, Новости дня

В ближайшие недели в Баварии будут действовать более жёсткие карантинные ограничения, пишет немецкий таблоид Bild. При достижении определённых показателей заражаемости в том или ином населённом пункте там будет вводиться круглосуточный запрет на продажу алкоголя. Частичный карантин — это частичный успех, но «отбоя тревоги» пока нет, подчеркнул премьер-министр земли Маркус Зёдер.


Reuters

Там, где есть алкоголь, любят собираться люди, а во времена пандемии это большая опасность, пишет немецкий таблоид Bild.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер представил принятые правительством решения по антикоронавирусным мерам, которые будут действовать в Баварии в ближайшие недели. Тем самым он воспрепятствовал проведению крупных праздников, сопровождаемых обильными алкогольными возлияниями.

Теперь для Баварии будет действовать правило о том, что, если в городе фиксируется более 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей за неделю, продажа алкоголя в центре города будет полностью запрещена, заявил премьер-министр земли в Мюнхене.

По его словам, в соответствующих населённых пунктах также будут закрываться музыкальные школы и школы вождения, рынки и еженедельные базары. Исключение составляет только продажа продовольственных товаров.

Это «углубление» действующего частичного карантина, который теперь продлевается до конца декабря, относится к числу мер, принятых властями Баварии после совещания правительства и представителей федеральных земель в ведомстве канцлера. Оно необходимо, потому что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой. Частичный карантин — это частичный успех, однако «отбоя тревоги нет», подчеркнул премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.



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