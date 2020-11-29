Исследованы причины взаимодействия пользователей со смартфонами

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29.11.2020, 3:14, Новости дня

Оказывается, вовсе не уведомления отвлекают владельцев смартфонов, заставляя их то и дело обращать внимание на свои гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Лондонской школе экономических и политических наук.

Непосредственно на звонки пользователи тратят в среднем 1% времени, а остальные 99% держат смартфоны в руках по другим причинам. Общение в WhatsApp занимало 22% времени, в других мессенджерах – 13-15%.

Характерно, что только в 11% случаев пользователи брали в руки смартфон потому, что слышали звук поступившего уведомления или звонка. В остальных 89% случаев причины были иными. Часто люди сообщали, что и вовсе не помнят, зачем снова разблокировали экран и начали его рассматривать.



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