В Америке создана система, позволяющая считывать беззвучную речь

29.11.2020, 3:14, Новости дня

Американские разработчики создали специальную нейросеть, которая при помощи несложных приборов способна считывать беззвучную речь. В будущем на ее основе можно сконструировать специальную Bluetooth-гарнитуру, которая позволит служить «переводчиком».

Такие технические средства пригодятся людям с травмами гортани, например, у которых есть проблемы с речевым аппаратом. Дело в том, что даже тогда, когда мы проговариваем какие-то фразы про себя, происходит так называемая субвокализация – напрягаются и расслабляются определенные мышцы речевого аппарата.

Такие сигналы можно считывать при помощи созданной нейросети. Теоретически в будущем можно использовать телефоны, которые будут отправлять сообщения, сказанные абонентом про себя.