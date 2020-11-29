 

В Америке создана система, позволяющая считывать беззвучную речь

29.11.2020, 3:14, Новости дня

Американские разработчики создали специальную нейросеть, которая при помощи несложных приборов способна считывать беззвучную речь. В будущем на ее основе можно сконструировать специальную Bluetooth-гарнитуру, которая позволит служить «переводчиком».

Такие технические средства пригодятся людям с травмами гортани, например, у которых есть проблемы с речевым аппаратом. Дело в том, что даже тогда, когда мы проговариваем какие-то фразы про себя, происходит так называемая субвокализация – напрягаются и расслабляются определенные мышцы речевого аппарата.

Такие сигналы можно считывать при помощи созданной нейросети. Теоретически в будущем можно использовать телефоны, которые будут отправлять сообщения, сказанные абонентом про себя.



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