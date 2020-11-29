Мнение: Грустно за белых, или Немного о расизме

29.11.2020, 3:10, Разное



Сборная Франции в игре, 2016 г.

Галковский на недавнем стриме высказал занятную теорию – что у чернокожих вид белого человека вызывает гораздо большее подсознательное омерзение, чем у белого человека вид негра. И причина, мол, достаточно очевидна: для белого темный цвет кожи выглядит достаточно естественно и нормально – в конце концов, при некотором усилии можно представить себе негра как человека просто «сильно загорелого» (сразу вспоминаются бесчисленные шутки на тему загара в бытность Обамы президентом США). А вот, мол, для негра (особенно если он прежде никогда белых не видел) вид белокожего ассоциируется с чем-то выцветшим, обесцвеченным, попросту говоря – неживым; то есть с точки зрения негра белый – что-то вроде зомби, ходячего мертвеца – и он, стало быть, вызывает одновременно и страх, и отвращение.

Звучит эпатажно, но разумно, вполне по-галковски (не знаю, правда, сам он это придумал или где-то вычитал, да и процитировал без ссылки – за ним такое, как известно, водится, достаточно вспомнить историю с авторством Булгакова). Общая идея – что само по себе существование белых раздражает черных гораздо сильнее, чем наоборот, в чем можно видеть некие фундаментальные причины нынешнего разгула BLM и вообще всемирной борьбы с расизмом (прикрываемые, как положено, совсем иными, более «политкорректными» причинами).

Но, с другой стороны, я уже начинаю думать – а может, негры в этом правы? Достаточно посмотреть, к примеру, на мой любимый футбол. Сейчас ведь уже достаточно ясно все видно даже невооруженным взглядом (поэтому кто-то из последних сил предпочитает жмуриться): по-настоящему хороший, профессиональный футбол – это все-таки игра негров между собой… в которую представители иных рас, и прежде всего белые, допускаются во все меньшем количестве, да и не на самые ведущие роли, а так, «потаскать рояль»; играют на нем наши чернокожие друзья. В клубах такая ситуация уже лет 20, в сборных чуть поменьше – все-таки раньше для сборных действовали устаревшие расистские предубеждения, публика в массе не могла понять, какие-такие негры могут играть, скажем, в сборной Германии.

Но сейчас лед сломан, негры уже проникли не то что в сборную Германии, а даже уже и в сборную России. Лигу чемпионов по футболу – самый престижный в мире турнир – смотришь уже почти как некое первенство Африки, причем чем ближе к финалу, тем количество темнокожих – в обеих командах – гуще. Почему в командах становится все меньше белых – может быть, всему виной борцы за равноправие рас? Да ничего подобного – белые футболисты банально не выдерживают конкуренции, вот и всё. Тот редкий случай, когда решает действительно спортивный принцип.

Хотя некоторых, отставших от жизни, до сих пор еще шокируют, скажем, групповые снимки той же сборной Франции по футболу. Одно время там вообще был цирк: на поле 10 негров (все рослые красавцы что твой Аполлон, только черный) – и в воротах одинокий белый вратарь Бартез с вечно удивленным выражением лица(как будто вопрошающем “где я?”).

Конечно, в футбольных командах никаких «квот» на черных нет. Все проще и справедливее – черные игроки попросту, как говорили еще латиняне, «быстрее, выше, сильнее». Олимпийский девиз, ничего не поделаешь.

Футбол тут показателен, поскольку это все-таки самый популярный в мире вид спорта с большим отрывом. И его «почернение» объективно и неизбежно, будет, по всей видимости, нарастать и дальше (тем более зонтик «борьбы с расизмом» будет тому только способствовать). Но разве один только футбол? Посмотреть Олимпиады – да везде чернокожие давят. А абсолютно «черный» баскетбол, в котором господство черных никто уже даже и не пытается оспаривать? А бокс – если брать, опять же, именно бокс самого высокого уровня?! Негры ведь зачастую не просто сильнее и крупнее – они координированнее, они резче, у них, как писали некоторые нейрофизиологи, команды как-то быстрее проходят по синапсам; несколько миллисекунд разницы – но для спорта именно высших достижений и этого достаточно.



И еще один фактор…

Надо смотреть правде в глаза – их тела просто совершеннее. И сюда же добавим еще один, чуть более пикантный, но тоже абсолютно всем (особенно женщинам) известный фактор: известную… э-ээ… любвеобильность представителей этой расы. В России об этом слышали немногие, в Америке вроде как все. Относиться к этому можно с каким угодно пренебрежением, но факт тот, что и в плане собственно «мужской силы» негр бьет белого как бык черепаху.

Так что, собственно, расхожее «белое» представление о некой… как бы… недостаточной умственной полноценности чернокожих людей на этом фоне надо бы рассматривать не столько как расистски-агрессивное, сколько как отчаянно компенсаторное. Вспоминается известный скандал с нобелевским лауреатом Уотсоном, открывшим структуру ДНК: он работал профессором в одном из американских университетов и в 2007, как нам сообщает Википедия, неосторожно высказался так: «Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас — тогда как все исследования говорят, что это не так». Уотсона тут же уволили, поперли со всех постов и начали усиленно травить – а он ведь, по сути, просто пытался спасти хоть что-то для белой расы!

Ну ладно, Уотсона предали анафеме, а его высказывание признали вопиюще не ПОЛИТ корректным. Ок. Но что мы тогда имеем? Негры, получается, быстрее, сильнее, выше, координированнее белых, они их во всех видах спорта – самых, замечу, ДЕНЕЖНЫХ видах спорта (футбол, бокс, баскетбол) – вытесняют или уже давно вытеснили. Они же – без сомнений куда лучшие любовники. А теперь мы, как люди приличные и политкорректные, еще и признаем, что они еще и НЕ ГЛУПЕЕ (как минимум!) белых.

Что же мы тогда получаем, говоря объективно? Мы получаем, что именно белая раса является в строгом смысле слова неполноценной! Телесно (анатомически, физиологически, физически) негры лучше, а умственно – не уступают. Ну и кто круче? Ответ однозначен.

В общем, неожиданный даже для меня самого вывод. Но что делать – против логики не попрешь. Знаю, кто-то сейчас станет с пеной у рта оспаривать очевидные факты, например, уцепится, как за соломинку, за тот факт, что лучшие футболисты мира последнего десятилетия – Месси и Роналду – белые; но это все пустое, так как негры берут массой. Массой талантов – и с этим не поспоришь.

Вариантов, собственно, два: или признать свою неполноценность и тихо уже отползти в сторонку (как, собственно, уже полгода настойчиво рекомендует всем движение BLM) – или удариться в откровенный расизм насчет «а зато у них низкий IQ!!» Для белой профессуры последнее, естественно, невозможно – так что ей надо готовиться сдавать свои посты профессуре будущей, черной. Что-то похожее мы и будем наблюдать по всему миру ближайшие годы. Положит начало Байден, уступив очаровательной Харрис.