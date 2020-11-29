Мнение: Про нападение на Олега Кашина…

29.11.2020, 2:52, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

11 ноября 2010 года (четверг)

Свозили в Менделеевск. В поликлинику. Флюорография, кардиограмма, прием у терапевта. Легкие – чистые, сердце – не сгладить бы, хоть в космос…. А кашель не проходит. И боли в груди тоже.

Посещение поликлиники заняло около часа. Спешить в колонию не было никакого желания. Убедил сопровождающего сержанта заскочить пообедать. Пообедали. Потом зашли на почту. Продлил подписку на «Новую». Я тут капитально «подсел» на «Новую» и «Esquire». Газета – источник информации о том, что происходит в России на самом деле. Журнал – для души, эдакий «свет в конце туннеля», для сохранения оптимизма, что не все так безнадежно.

12 ноября 2010 года (пятница)

350-ый «День Сурка».

13 ноября2010 года (суббота)

Когда-то давным-давно я был офицером. Чего греха таить, мы тоже нет-нет да и устраивали дни «Бухары». Потому как, если в армии не пить совсем, быть абсолютным трезвенником, то недолго и с ума сойти. От ощущения сюрреальности окружающего тебя мира. Но попойки наши были «тихушными», не дай бог, солдаты увидят пьяных офицеров. Потому что было стыдно показаться в нетрезвом виде на глаза кому бы то ни было.

Офицерам ФСИН чувство стыда, похоже, не знакомо. Или это и не офицеры вовсе. А так, шолупонь в погонах. Сегодня с утра арестанты разгребают тот бардак, что оставили «господа офицеры» после вчерашнего застолья. И никому не стыдно. Никому и в голову не пришла мысль, что надо бы прибраться за собой.

Впрочем, видимо, у нас разные системы координат. В моей системе даже самый последний негодяй все равно – человек. В их: арестанты – не люди, или нелюди.

***

Заезжал Булат. Привез газет и новостей.

Новости не очень радужные. УФСИН Татарстана предпринимает отчаянные попытки не пустить в ФБУ ИК-10 съемочную бригаду НТВ. Несмотря на то, что у них есть на руках разрешение директора ФСИН России Александра Реймера на съемки, татарстанское управление ФСИН «тянет кота за хвост», выкладывая все новые и новые аргументы, почему не возможна съемка в «десятке»: День единения, Курбан–байрам, болезнь начальника колонии…. В общем, Реймер Татарстану не указ? Пусть он у себя в Москве реймерит? Похоже, что так.

14 ноября 2010 года (воскресенье)

Чуть ли главное событие в России глазами печатных СМИ – это избиение корреспондента «Коммерсанта» Олега Кашина. Реакция многих не понятна. Почему надо ужесточать наказание за нападение именно на журналистов? Врачей, учителей, домохозяек, колхозников бить значит, можно? Без серьезных правовых последствий? Бред! Должна быть неотвратимость наказания. Только тогда можно будет рассчитывать на искоренение нападений и на журналистов, и на священников. На всех!

Пока же неотвратимость наказания – недостижимая мечта. Говорю об этом, потому как на своей голове, руках, ногах испытал. Когда 29 декабря 2008 года на меня напали двое уродов, у ментов было все, чтобы найти и наказать преступников. Подробнейший фоторобот, видеозаписи с камер видеонаблюдения ТК «Вариант» и магазина «Пятерочка» (мимо одной из этих камер проехала машина негодяев, при этом было известно точное время приезда).

Но менты не нашли не только преступников, но даже юношу, который сидел в будке охранника автостоянки, где все и произошло. Не нашли, потому что не искали? Очень похоже. Зато предприняли меры, чтобы обвинить во всем меня самого. Мол, это я организовал нападение…. Когда у них ничего не вышло, просто закрыли дело. В связи с невозможностью найти уродов. И ходят эти твари по земле абсолютно безнаказанные, в готовности помахать битами в отношении кого угодно. Лишь бы был заказ. Потому что убеждены, что покровители не дадут их в обиду, дело будет спущено на тормозах.

***

Россия – большая деревня. Оказывается Олег Кашин живет в одном доме с Леной Погребижской. Той самой, с которой мы вместе работали в Вологде и у которой был огромный пес доберман. Мелькнуло в голове, что если бы Лена в день нападения на Олега гуляла близ дома, негодяи вряд ли смогли бы далеко уйти. И не только потому, что у Лены есть (или был) огромный пес. Сама Лена в детстве и юности дзюдо занималась, вроде бы, если мне память не изменяет, КМС по этому виду спорта, так что вполне могла раскидать, уложить уродов рядком.

***

Салихов разбушевался! Перевернул вверх дном спальное помещение барака. Это называется «воспитательный процесс»! Арестанты стали законопослушнее, добропорядочнее!