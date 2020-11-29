Мнение: Эфиопия захватила столицу Тыграя

29.11.2020, 2:46, Разное

Война в Эфиопии судя по всему будет не очень долгой.

Сегодня эфиопские войска захватили столицу незалежного Тыграя – город Мекелле. Также заявлено, что армия контролирует большую часть крупных городов.

НФОТ судя по всему в ближайшее время перейдет на нелегальное положение и начнет вести партизанскую войну. Ультиматум правительства с требованием капитулировать в течение 72 часов был отвергнут.

В целом, если Эфиопия доведет войну до победного конца, то это будет еще одним свидетельством в пользу того, что замороженные конфликты вполне себе решаются голой силой.