Мнение: О предстоящей огромной встряске

29.11.2020, 2:44, Разное

Слишком многим людям, облечённым властью, не нужна Великая #Россия – им нужны великие потрясения, чтобы под шумок обделать свои мелкие гешефты. И, возможно, вовсе выйти из проекта.

В общем, уже в следующем году Россию хорошенько затрясёт. Просто потому, что некоторые…

Впрочем, судите сами.

«Единая Россия» получила из Кремля новые установки по подготовке к выборам в Госдуму в 2021 году. Они были озвучены на закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с пятьюдесятью депутатами Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в новом составе парламента. Цель партии власти — получить больше двух третей мест в Госдуме (то есть, конституционное большинство). Такую установку сообщил «единороссам» глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Его управление курирует все выборы в стране и начальник считается одним из ближайших соратников куратора внутренней политики, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом выступлении Харичева «Медузе» рассказал человек, знакомый с ходом встречи, его информацию подтвердил источник, близкий к АП, и собеседник «Медузы», близкий к руководству единороссов. Александр Харичев, по словам всех этих источников, заявил, что именно такой результат партии власти на думских выборах хочет видеть президент Владимир #Путин .

При этом, по данным ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» на 15 ноября составлял всего 31%. В районе 30% он колеблется уже два года — после того, как Госдума, благодаря «Единой России», одобрила повышение пенсионного возраста. До этого, ещё в начале лета 2018 года рейтинг составлял около 48%.

Ввиду изложенного, поднять на выборах искомый результат без тотальных фальсификаций и грязных технологий не получится. Одним из методов будет использование новых маленьких партий, которые оттянут на себя часть голосов электората, но в #парламент не пройдут. Это «сравнительно честная» схема. Но для подстраховки будут применяться и проверенные методы – карусели, вбросы, махинации с надомным и досрочным голосованием. Именно поэтому сейчас активно муссируется тема «нечестных» выборов в #США, где за Байдена голосовали даже мертвецы. Это позволит выбить аргументы из-под потенциально недовольных: мол, а что же вы не критиковали свою любимую Америку?

Не факт, что это прокатит. В Беларуси народ был готов принять победу Александра Лукашенко, но не настолько циничную. 10 лет назад манипуляции на думских выборах породили «Болотную оппозицию» и массовые митинги. Теперь может тряхануть гораздо сильнее.

Так зачем #власть идёт снова на те же грабли? От наглости или от безысходности?