Кремль не исключил присутствия российского посла на инаугурации президента США

29.11.2020, 2:34, Новости дня

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации американского президента в январе 2021 года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На инаугурации президента США нет представительства других стран», – отметил Песков, передает ТАСС.

«Посол, естественно, может пойти», – указал представитель Кремля.

Напомним, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов. В тот же день глава Белого дома пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.