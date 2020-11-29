Капитан американских ВВС погибла в ОАЭ

29.11.2020, 2:34, Новости дня

На авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ в результате ДТП погибла капитан американских ВВС Киллиан Лели, сообщил Пентагон.

Военное ведомство США сообщило, что 30-летняя Лели погибла в пятницу. ДТП «не связано с боевыми действиями», передает РИА «Новости».

В июле в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида погиб человек.Еще один инцидент со стрельбой произошел в июле на базе морской пехоты в Калифорнии, один человек получил ранения. В 2019 году на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время занятий по боевой подготовке перевернулся бронированный автомобиль, один морпех погиб и шестеро пострадали.