Экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика

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29.11.2020, 2:34, Новости дня

Убийство в Тегеране иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде – это «преступное и в высшей степени безрассудное деяние», сообщил экс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

По его словам, убийство грозит «повлечь за собой смертоносное возмездие и новый виток регионального конфликта». Бреннан заявил, что не в курсе, «было ли убийство санкционировано или осуществлено иностранными властями», но такой «акт государственного терроризма стал бы вопиющим нарушением международного права». Экс-глава ЦРУ опасается, что случившееся может «подтолкнуть другие страны проводить смертоносные нападения на иностранных официальных лиц».

Бреннан считает, что Тегеран должен «дождаться возвращения ответственного американского лидерства на международную арену». По его мнению, Ирану следует «противостоять желанию ответить на действия предполагаемых виновников». Кроме того, он заявил, что убийство «сильно отличается от ударов по лидерам террористов и боевикам «Аль-Каиды»* и ИГ», против которых «можно проводить атаки в соответствии с нормами международного права», передает РИА «Новости».

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль. В самих США СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.



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