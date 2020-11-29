Сбой в облаке Amazon создал проблемы для многих интернет-ресурсов

29.11.2020, 2:20, Новости дня

Эксперты сообщают о крупном сбое в работе облачного сервиса Amazon. Когда вся инфраструктура AWS (Amazon Web Services) обрушилась, произошли серьезные нарушения в работе таких крупных ресурсов, как Flickr, Roku, iRobot и Adobe Spark, утверждают специалисты.

Кроме управляющей консоли AWS, проблемы возникли в облаке EC2, а также в хранилище S3. По словам представителей компании, сбои наблюдались относительно недолго, но смогли нанести существенный вред всей ИТ-инфраструктуре глобального ритейлера.

Кто-то просто не мог зайти в собственный аккаунт или совершить покупки, у кого-то возникли проблемы с настройками таких устройств, как роботы-пылесосы. Некоторые пользователи не могли слушать любимую музыку, возникали и другие проблемы.