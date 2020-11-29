Британия решила избавиться от оборудования Huawei

29.11.2020, 2:20, Новости дня

Как стало известно, правительство Великобритании намерено потратить 250 миллионов фунтов стерлингов из бюджета страны на замену оборудования Huawei, которое сейчас работает в системах телекоммуникации.

При этом будет закуплена техника другого производителя, сообщают компетентные источники. Скорее всего, продавцами станут компании Nokia и Ericsson.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Великобритании запретили опальной китайской компании участвовать в развитии связи 5G на территории страны. Согласно принятым решениям, уже установленное оборудование Huawei можно будет использовать до 2027 года. На поддержку безопасности новых сетей 5G правительство страны выделит 50 миллионов фунтов.