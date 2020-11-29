Мнение: Карабахская воронка…

29.11.2020, 1:58, Разное

В Азербайджане погибла главный редактор газеты Qayıdış («Возвращение») Зибейда Адильзаде.

Вместе с отцом, дядей и еще одним родственником Зибейда находилась в автомобили Toyota, подорвавшемся на противотанковой мине при подьезде к селу Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, который с 1992 по 2020 годы контролировался Арменией и входил в состав непризнанной никем Нагорно-Карабахской республики. В ноябре 2020 года армянские военные покинули Физулинский район…

Вот что осталось от автомобиля Toyota. Никто не выжил…

Фотографии отсюда и отсюда.