 

Мнение: Карабахская воронка…

29.11.2020, 1:58, Разное

В Азербайджане  погибла главный редактор газеты Qayıdış («Возвращение») Зибейда Адильзаде.

Вместе с отцом, дядей и еще одним родственником Зибейда находилась в автомобили Toyota,  подорвавшемся на противотанковой мине при подьезде к селу Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, который с 1992 по 2020 годы контролировался Арменией и входил в состав непризнанной никем Нагорно-Карабахской республики. В ноябре 2020 года армянские военные покинули Физулинский район…

Вот что осталось от автомобиля Toyota.  Никто не выжил…

Фотографии отсюда и отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



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