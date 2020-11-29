 

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

29.11.2020, 1:40, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества инфицированных коронавирусом в сутки: на данный момент число заболевших превысило 61 млн человек.

За минувшие сутки в мире были выявлены 747 тыс. 82 новых случаев, количество смертей от коронавируса прибавилось на 13 тыс. 296, что также является новым антирекордом, передает ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, более 54% случаев новых заболеваний приходятся на Северную и Южную Америки, где зарегистрировали 405 тыс. 399 случаев. В Европе за сутки выявили 236 тыс. 50 случаев, в Юго-Восточной Азии – 53 тыс. Лидерство по заболевшим удерживают США  – 12 млн 763 тыс. 997 случаев с начала пандемии. На втором месте Индия – 8 млн 351 тыс. 109, третья Бразилия – 6 млн 204 тыс. 220. В РФ зарегистрированы 2 млн 242 тыс. 633 случая – это четвертый показатель в мире.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 27 100 новых случая COVID-19. Накануне, 27 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса в стране составило 27 543. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 443.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Пушков оценил слова главы Пентагона об американских войсках у границ России

29.06 / Euroactive – «единство и суверенитет» — Маас назвал приоритеты европейской внешней политики в период председательства Германии в ЕС

29.07 / В Латвии въезжающих трудовых мигрантов будут проверять на COVID-19

29.09 / “Попытка политизации”. В МИД РФ прокомментировали визит Меркель к Навальному

18.08 / Группу нелегальных лесорубов задержали в Иркутской области

04.08 / В США прошли обыски в офисе компании, связанной с Коломойским

27.07 / Цена золота выросла до исторического максимума

19.07 / Появились сообщения о передаче задержанных в Ливии россиян Турции

07.11 / SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения

30.06 / Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля отменить ограничения на въезд из 14 стран. Украины в списке нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска