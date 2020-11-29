ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

29.11.2020, 1:40, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества инфицированных коронавирусом в сутки: на данный момент число заболевших превысило 61 млн человек.

За минувшие сутки в мире были выявлены 747 тыс. 82 новых случаев, количество смертей от коронавируса прибавилось на 13 тыс. 296, что также является новым антирекордом, передает ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, более 54% случаев новых заболеваний приходятся на Северную и Южную Америки, где зарегистрировали 405 тыс. 399 случаев. В Европе за сутки выявили 236 тыс. 50 случаев, в Юго-Восточной Азии – 53 тыс. Лидерство по заболевшим удерживают США – 12 млн 763 тыс. 997 случаев с начала пандемии. На втором месте Индия – 8 млн 351 тыс. 109, третья Бразилия – 6 млн 204 тыс. 220. В РФ зарегистрированы 2 млн 242 тыс. 633 случая – это четвертый показатель в мире.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 27 100 новых случая COVID-19. Накануне, 27 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса в стране составило 27 543. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 443.