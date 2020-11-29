БТР насмерть задавил участника военной реконструкции в Петербурге

29.11.2020, 1:40, Новости дня

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами бронетранспортера во время мероприятия в военном стиле, открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ГСУ СК по городу.

В Красносельском районе города «неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя». Поясняется, что речь идет об организации «мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)». В результате «при движении бронетранспортера, произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», сообщается на сайте СК

Как пишет «Комсомольская правда в Петербурге», погибший был участником военной реконструкции. В главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что «несчастный случай» произошел «на Гатчинском шоссе в районе дома 54». Издание отмечает, что «на данной территории действительно часто проводят фестивали военной реконструкции», но «в афишах и социальных сетях нет информации о том, что 28 ноября проходило очередное мероприятие».