Сиднейский синдром

29.11.2020, 1:36, Разное

Спецназ Австралии ритуально казнил пленных в Афганистане. Доклад об этом вызвал волну самоубийств военных в стране.

Генерал-майор армии Австралии и судья Пол Бреретон четыре года готовил отчет о военных преступлениях своих солдат в Афганистане. Бреретон выяснил, что за девять лет нахождения в стране международного контингента австралийские военные казнили несколько десятков мирных жителей. Это было частью обряда «крещения кровью». Через несколько недель после публикации отчета судьи Бреретона в Австралии зафиксировали серию самоубийств среди отставных и действующих военных. Теперь власти страны пытаются выяснить, связаны ли эти события напрямую.

Значительная часть доклада засекреченаЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМнение: Должны ли мы видеть в каждом, прошедшем военные действия спецназовце, человека, склонного к убийству безоружного?

В отчете авторы пришли к выводу, что с 2007 по 2016 гг. австралийские солдаты убили в Афганистане как минимум 39 мирных жителей и пленников. Еще два человека подверглись жестокому обращению.

«В общей сложности 25 действующих или бывших военнослужащих австралийской армии были руководителями, либо исполнителями [преступлений]», — говорится в документе. По итогам расследования 19 человек, служивших в 2009–2013 гг. в Афганистане, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Власти убеждены, что ни одно из зарегистрированных преступлений нельзя отнести к спорным случаям, когда решения об убийстве принимаются под давлением обстоятельств и в разгар вооруженного столкновения. В подавляющем большинстве случаев люди были убиты не в бою. Жертвы австралийских военных находились в статусе пленных и под защитой международного права, нарушение которого является военным преступлением.

Австралийские солдаты расстреливали убегавших от них женщин, детей, при этом старшие по званию заставляли новобранцев убивать задержанных, чтобы пройти «крещение кровью».

ИЗ ОТЧЕТА

«Как правило, командир патруля следил, чтобы жертва не сбежала, а подчиненному отдавали приказ убить этого человека. После этого рядом с телом оставляли «подкидышей» (оружие, которое клали рядом с убитыми для создания видимости боя и сокрытия преступления. — Ред.) и создавали прикрытие для рапортов и отвлечения внимания. Все это поддерживалось «кодексом молчания».

Армейское руководство уверяет, что не знало о происходящем. Общественность Австралии, наоборот, возлагает на командиров всю ответственность за преступления подчиненных.

В докладе приводятся показания более чем 420 свидетелей, эксперты изучили свыше 20 тысяч документов и около 25 тысяч фотографий. Отчет занимает более 400 страниц, но большая его часть засекречена.

Командующий армией Австралии, генерал Ангус Кэмпбелл, «искренне и безоговорочно» принес извинения и соболезнования народу Афганистана, представляя доклад о военных преступлениях. Все написанное в документе, говорит Кэмпбелл, «свидетельствует о серьезных нарушениях законов войны и профессиональных ценностей».

Генерал Ангус Кэмпбелл в видообращении извинился перед народом Афганистана, представляя доклад о военных преступлениях австралийского спецназа. Кадр из видео

Это не первое расследование об участии австралийских войск в Афганистане. В 2015 году социолог Саманта Кромпвец брала интервью у ветеранов, чтобы детальнее изучить отношения в спецназе. В процессе сбора информации она и узнала об обряде «крещения кровью» — в рамках него, как утверждала социолог, командование элитных отрядов SAS вынуждало новобранцев убивать пленных или безоружных гражданских. Кромпвец доложила об этом командованию армии, и тогда началось масштабное расследование Бреретона.

«Похоже, что тогдашнее руководство, офицеры, командовавшие этими войсками, закрывали глаза на происходящее», — предположил в разговоре с изданием The Canberra Times военный специалист Джеймс Коннор.

Он заявил, что солдаты находились «под огромным давлением», в первую очередь, со стороны высшего руководства.

По словам Коннора, подобного не было во всей военной истории Австралии.

42-летний ветеран спецназа Австралии Бенджамин Робертс-Смит известен в стране прежде всего как самый титулованный военный — ни у кого из ныне живущих австралийцев нет такого количества наград на мундире, как у Робертса-Смита. 19 ноября он под своим именем рассказал в прессе, что стал фигурантом расследования о внесудебных казнях. Бенджамин уволился из армии в 2013 году. Он бывал в командировках в Афганистане в 2009, 2010 и 2012 гг. Робертс-Смит был прикомандирован ко второй эскадрильи SAS — именно это подразделение стало центральным в расследовании о палачах. За службу там Бенджамина наградили высшим знаком отличия в стране — Крестом Виктории.

Бенджамин Робертс-Смит на встрече ветеранов вооруженных сил Австралии. Фото: EPS

После публикации отчета покончили с собой по меньшей мере девять австралийских военных.

После того, как командование выпустило отчет, в Австралии зафиксировали рост числа самоубийств среди действующих и отставных военных. Среди них были и отслужившие в Афганистане. За последние три недели покончили с собой девять человек в возрасте от 20 до 50 лет — восемь мужчин и одна гражданка — такое количество самоубийств беспрецедентно в истории австралийской армии.

Пока нет доказательств, что покончившие с собой военные причастны к преступлениям в Афганистане, но специалисты не исключают, что расследование могло спровоцировать самоубийства.

Военнослужащий австралийских вооруженных сил над картой Кабула. Фото: EPA

«Я думаю, что некоторые СМИ мазали всех одной краской, и люди, кажется, забыли о презумпции невиновности», — считает консультант по психическому здоровью Нил Уоллес.

В прошлом году в Австралии произошло 40 самоубийств ветеранов, в этом году их уже минимум 56.

Кроме того, десять военнослужащих 2-й и 3-й эскадрилий SAS теперь отправят в отставку, а 2-ю эскадрилью расформируют. Все эти военные — лишь свидетели или соучастники военных преступлений. Девятнадцать других служащих армии будут переданы полиции — их роль в убийствах была куда весомее.

Наталья Глухова

корреспондент