В футзальной Лиге чемпионов украинский клуб выиграл у соперника с разницей в 27 мячей

29.11.2020, 1:32, Новости дня

Херсонский футзальный клуб “Продексим” разгромил с неприличным счетом своего соперника в предварительном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Об этом 28 ноября проинформировала Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Согласно жеребьевке, украинскому клубу выпало играть один поединок на своем поле с “Росарио” из Северной Ирландии.

В матче, который проходил в Украине, был зафиксирован счет 28:1. “Размочили” результат североирландцы только во втором тайме, при счете 11:0.

Голы у “Продексима” на счету Рониньо (четыре), Шотурмы (семь), Клаудиньо (три), Моспана (три), Волянюка, Сорокина, Маевского (по два), Корсуна, Белоцерковца, Зварича, Росы и Волкова (по одному).

Футзальный клуб из Херсона сыграет теперь в 1/16 Лиги чемпионов, игра состоится в период с 12-го по 17 января 2021 года.