 

Яценюк призвал украинскую власть показать “хотя бы перепелиные яйца”. Видео

29.11.2020, 1:32, Новости дня

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Видео: Shuster online / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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