В Роскачестве рассказали, как делать хорошие фото на смартфон
29.11.2020, 1:26, Новости дня
По словам одного из экспертов Роскачества Сергея Кузьменко, камеры современных смартфонов открывают перед пользователями большие возможности. Однако часто возникают проблемы, не позволяющие делать по-настоящему хорошие снимки.
Сам процесс создания фотографии требует подготовки, отмечает эксперт. Пользователям стоило бы поэкспериментировать с установкой разных параметров. Однако Кузьменко не рекомендует использовать zoom, если нужно получить качественное изображение. Увеличить картинку с помощью данной функции можно, однако снимок получится не самым лучшим.
Кроме того, следует использовать вспышку только в том случае, когда без этого никак не обойтись, отмечает специалист. Зато использование ручной фокусировки часто улучшает качество, поскольку можно акцентировать внимание именно на том объекте, который является центром экспозиции.
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