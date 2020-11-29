Болтон счел оправданным убийство иранского ученого-ядерщика

29.11.2020, 0:46, Новости дня

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя убийство в Тегеране иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил, что «превентивный удар» по Ирану «оправдан».

Болтон сообщил в Twitter, что иранский «террористический режим» работает над созданием ядерного оружия «в террористических целях». Бывший советник президента США полагает, что в связи с подобной угрозой «превентивный удар полностью оправдан».

Напомним, в Иране попал в засаду и был обстрелян кортеж «отца» иранской ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить. Официальный представитель организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что убийство Фахризаде спланировано теми же людьми, что и взрывы на ядерном объекте в иранском Натанзе.