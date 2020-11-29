 

Трамп решил в суде оспорить результаты выборов в Висконсине и Пенсильвании

29.11.2020, 0:46, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пожаловался на «мошенничество и беззаконие» и сообщил, что через суд оспорит результаты президентских выборов в штатах Висконсин и Пенсильвания.

Трамп заявил, что «пересчет голосов в Висконсине – это не поиск ошибок при подсчете голосов». Речь идет о «поиске людей, проголосовавших незаконно». Соответствующий иск планируется подать «после завершения пересчета голосов в понедельник или во вторник». Трамп заявил, что его команда «нашла много незаконных голосов», передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что «количество бюллетеней», которые он «оспаривает в Пенсильвании», сильно превышают «разницу в 81 тыс. голосов». Трамп заявил: «Даже не близко». По его словам, «мошенничество и беззаконие – большая часть дела». Трамп пояснил, что «оформление завершается», итоги выборов в Пенсильвании «обжалуют», передает РИА «Новости».

Напомним, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, но подчеркнул, что это не означает окончательного итога выборов.



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