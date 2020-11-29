Предновогодняя трагедия

29.11.2020, 0:42, Разное

Ограничения на зрелища рано или поздно снимут. Как скоро зритель вернется в концертные залы?

Организаторы зрелищных мероприятий задаются вопросом: а в чем логика урезания заполняемости зрительных залов до 25%? Судя по тому, что внятного ответа пока не прозвучало, логика малопонятна даже самим авторам ограничения. Запрета на работу нет, а дальше выплывайте как получится — может, смысл в этом? Насколько получается выплывать, «Новая» спросила у представителей индустрии развлечений.Эльмира Булатова,генеральный директор компании Art Community, организатор новогодних цирковых представлений:

— Дело не в кризисе зрелищной отрасли, которую цинично «не закрыли», но поставили в условия, при которых она не может существовать. И не в миллиардных потерях устроителей, которые не имели возможности застраховать риски. Даже не в артистах дело.

Следует говорить о полном параличе культуры, которая, как и всякая непроизводственная сфера, не может быть полностью на самоокупаемости. Мы потеряем не только производство культурных мероприятий, мы потеряем зрителя и веру в какое-то будущее.

Вы меня простите, это очень больная для меня тема. Я, как и все, оказалась в ситуации, когда непонятно, как вернуть людей в залы. Мы делали цирковые проекты, ориентированные на семейные посещения в дни новогодних каникул. Постоянные переносы выступлений для меня лично неприемлемы, потому что мы не контролируем ситуацию. Не можем гарантировать, что мероприятие состоится. Мы отменили 25 новогодних представлений! И это не неприятность, это уже трагедия.

По существу, сократив культурные мероприятия до 25%, не предоставив ни копейки субсидий, на отрасли поставили жирный крест, под которым похоронят труд не только артистов, но и персонала. У меня в проекте участвует около 250 смежников, это люди, которые обеспечивают техническую составляющую мероприятий. 250 человек остались теперь без контрактов.

Знаю, что в Госдуму внесен законопроект по вынужденно безработным. Он касается тех сфер, где был введен запрет на деятельность. Мы под этот закон не попадаем, в чем есть некоторое лукавство со стороны государства. Нам говорят: «работайте, пожалуйста». А как, если это невозможно?

Фото: РИА НовостиСергей Сорокин,учредитель прокатной компании Total Production, Самара:

— В марте этого года у нас параллельно ехали три огромных тура с нашим оборудованием для сцены (свет, звук, видеоэкраны, лебедки — словом, все необходимое) и людьми, которые его обслуживают. Оплата осуществлялась по факту: отработали один город, за него заплатили, поехали в следующий.

В год у нас обычно бывает порядка 150 концертов, нынче успели отработать только 15. Недополучили как минимум 80 млн рублей.

Заработаем всего процентов десять от нашего обычного вала.

Помимо этого, у нас всегда были бюджетные мероприятия: 1 Мая, 9 Мая, День РФ — то, что проводится за государственный счет для всего города. Этих мероприятий мы тоже лишились. Точно не будет новогодних. На сегодняшний день в планах нет ничего подтвержденного. То есть работы просто нет.

Мое мнение — снимать надо ограничения. Абсолютно все! Хотят люди идти на концерт — пусть идут. Не хотят — значит, пускай сидят дома. И так сейчас никто билеты не покупает — это серьезная проблема.

Предположим, даже если летом следующего года снимут все ограничения, народ еще пару лет будет бояться куда-то ходить. А нам все эти три года надо чем-то кормить детей. Я сейчас не только про своих говорю. У меня в штате 30 работников, у них тоже есть дети. У меня затратная часть — млн в месяц на зарплату, аренду, налоги, содержание склада и оборудования. Театры имеют, наверное, право работать при загрузке в 25%, они все-таки бюджетные учреждения. А частные компании как это спасет, если окупить затраты можно только при продаже 70% билетов?

Зрители перед началом фестиваля Московской филармонии. Фото: Сергей Бобылев / ТАССВиктор Загвоздин,генеральный директор концертной компании All Stars NN, Нижний Новгород:

— Мы создали своего рода круглый стол организаторов культурно-массовых мероприятий Нижегородской области. Все большие игроки рынка, порядка 10 агентств, пытаются совместно с администрацией и Роспотребнадзором решить вопрос снятия ограничений, выработать какие-то разумные меры. Дело в том, что Нижний восемь месяцев сидел при нулевой посещаемости. Только на прошлой неделе губернатор подписал указ — разрешил 30% зрителей в зале. Это хорошо для региона, который долго не работал. Но для концертников это не может быть рентабельным.

Реальная цифра для покрытия себестоимости проекта начинается с 70% и выше. Особенно учитывая, что покупательная способность людей падает из года в год.

Государство людей запугало. Понимаете, в регионах очень много перенесенных мероприятий. Если завтра разрешат работать на 100%, зритель не побежит сразу в театр. Ведь сколько уже времени нагнетается обстановка: по телевизору половина новостей — о том, сколько заболело и умерло. Должна быть государственная программа (да, именно так) по снижению негативного эмоционального фона.

За последние лет 15 коммерческие структуры, не попросив ни копейки у государства, увеличили количество мероприятий раз в 50–60. Даже если по Нижнему судить, у нас буквально каждый день проходили какие-то концерты. Мы имеем возможность привозить хорошие спектакли, иностранных артистов. Культура — это еще и некий клапан, который позволяет сбросить накопленное эмоциональное напряжение.

Государству надо понять, что эта отрасль пострадала в наибольшей степени. Я знаю, что еще в начале пандемии билетные операторы Москвы оценивали потери отрасли в 13 млрд рублей. Прошло уже семь месяцев, сейчас потери еще больше. Kassir.ru — крупнейший билетный оператор — позавчера на форуме заявил, что его выручка упала в 10 раз. Это ведь огромные цифры!

Фото: Сергей Бобылев / ТАССЛейла Фаттахова,продюсер фортепианного трио Bel Suono:

— У нас слетело два самых крупных выступления в «Крокус Сити Холле». Их три раза переносили, продавали билеты с ограничением в 50%, разбивали на два концерта, чтобы не нарушать ограничений, и в итоге отменили. Народ негодовал: люди думали, что мы знали все заранее, но продавали билеты. А мы такие же заложники ситуации. Осенью пришлось отменить два гастрольных тура — наши основные маршруты по России, где всегда собираем аншлаги, в некоторых городах по два концерта в день даем. Зарубежные гастроли перенесли. Так как я не только продюсер, но и сама организую все выступления, мне немного легче. Но я не представляю, что испытывают коллеги, которые возят зарубежных звезд и большие коллективы — какие это расходы, какая это адова ситуация! И самое главное, нет никакого просвета.

Я не хочу сказать, что нам хуже всех. Есть, наверное, отрасли, которым еще тяжелее. Но просто не очень понятен подход правительства к этому вопросу: путешествовать, значит, можно, отели везде работают, самолеты летают, люди битком набиваются в транспорт. Почему заполняемость залов ограничивают до 25%? Я ходила в театры, когда было разрешено 50%, реально людей очень мало. Никто ни с кем особо не соприкасается, никаких очередей. Но даже при 50% работать сложно.

Ольга Путилова

Новая газета