В России бронетранспортер насмерть переехал участника военной реконструкции

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29.11.2020, 0:38, Новости дня

28 ноября в Красносельском районе российского города Санкт-Петербург вследствие наезда бронетранспортера погиб участник военной реконструкции. Об этом проинформировало городское подразделение Следственного комитета РФ.

“Из материалов уголовного дела следует, что …неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего при движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Следком открыл уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.

ТАСС в пресс-службе Западного военного округа заявили, что их боевая техника и личный состав к инциденту отношения не имеют.

Полиция считает произошедшее несчастным случаем.

“Фонтанка” пишет, что по адресу произошедшего – Гатчинское шоссе, 54 – регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции, но на 28 ноября никакие мероприятия не анонсировались. По данным издания, из-за карантина в указанном месте реконструкторами из общественной организации “Красная звезда” не планировалось никаких событий до конца января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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