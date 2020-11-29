Крипта цивилизации – проект, рассчитанный на 6 000 лет

29.11.2020, 7:35, Разное

Плита отодвигается в сторону, открывая доступ в комнату. Все пространство заставлено предметами. Их десятки, сотни – материальных свидетельств мира, существовавшего более 6.000 лет назад. После тысяч лет мрака артефакты вновь увидят свет и расскажут об истории, быте и культуре цивилизации, уже давно ставшей не историей – мифом, сказкой, легендой. Это произойдет 28 мая 8113 года в г. Брукхейвен, штат Джорджия, США.

Привет от Тутанхамона

Открытие в 1922 году гробницы фараона Тутанхамона стало самым важным археологическим открытием XX века. Газеты потрясали воображение читателей описаниями саркофага из чистого золота, весом в 110 кг, золотой маски фараона и золотого трона. Читателей шокировал одна только опись сотен найденных в гробнице ювелирных изделий: кубки, вазы, ожерелья – общий вес обнаруженного золота исчислялся тоннами.

А в это время ученые с благоговением сдували пыль с предметов вроде бы ничем не примечательных: табуретов, подушек, стульев, перчаток. Луки, кнуты, модели лодок, корзины для фруктов, игры – все эти предметы из камня, алебастра, глины, дерева были не менее ценны, чем золотые сокровища, поскольку давали неоценимую информацию о жизни, обычаях и повседневном быте Древнего Египта.

Это и подтолкнуло президента Олгторпского университета Торнуэлл Джейкобса собрать коллекцию из предметов XX века и отправить ее будущим поколениям. Проект получил название «Крипта цивилизации». В 1937 году Джейкобс на радио NBS торжественно объявил о старте проекта. Почти три года ушли на отбор предметов, по поводу каждого шли долгие споры. Произведения ювелирного искусства вычеркнули из списка в первую очередь. А что же там осталось?

Содержимое Крипты цивилизации

Более 800 книг: Библия, Коран, произведения Гомера и Алигьери и др. мировых классиков, труды по истории, энциклопедии, научные работы. Книги записанные на ацетилцеллюлозной пленке. Научные и технические приборы, подшивки газет. Подборка фонографических записей: голоса Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта, Адольфа Гитлера, Муссолини, музыкальные композиции. Бобины с кинолентами, проектор и устройство для чтения микрофильмов.

Опасаясь, что 8113 году электричество перестанет быть стержнем цивилизации, для запуска устройств в Крипту помещен генератор, способный работать от потока воды, а уж на самый крайний случай – сильнейшая лупа для чтения микрофильмов. Помещены огромное количество предметов повседневного быта: кассовый аппарат, пишущая машинка, зубная нить, тостер, соска, детские игрушки и дамская сумочка со всем ее содержимым.

Запечатано на 6 000 лет

В целях сохранности многие предметы помещены в емкости из нержавеющей стали, заполненные инертным газом. Местом хранения был выбран подвал в здании на территории Олгорпского университета. Помещение размером 20?10?10 футов герметично, имеет каменный потолок толщиной более 2 м. и полуметровые каменный пол и стены.

25 мая 1940 года в торжественной обстановке Крипта цивилизации была закрыта, опечатана, входная из нержавеющей стали дверь намертво заварена, на двери установлена табличка – обращение к потомкам. Дата вскрытия – 28 мая 8113 год.

Кому посылка?

Не будем заглядывать в 8113-й год, это невозможно. Кто откроет запечатанную комнату? Будут ли это наши потомки? Или представители иной расы, пришедшей на смену человечеству? А может сокровищницу на сожженной ядерной войной планете найдут и распечатают гости с других планет? Если так, то пусть тогда история цивилизации, не сумевшей вовремя остановиться и погубившей саму себя, послужит им грозным предостережением.