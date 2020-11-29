Мачу-Пикчу построили альпаки

29.11.2020, 7:25, Разное

Говоря о мегалитах, обыватель – средний человек – мысленно рисует в своём воображении гигантские блоки, тщательно обработанные, плотно подогнанные друг другу, так что не скреплены строительным раствором, и чаще всего на фоне высоких скалистых вершин. Это результат внушения, благодарить за которое человек должен, конечно же, средства массовой информации.

При одном только слове «мегалит» большинство из нас представляет именно картинку перуанского Мачу-Пикчу. Напомню:

Ма́чу-Пи́кчу (кечуа: MachuPiсchu, в переводе — «старая вершина») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от посёлка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.

Некоторые археологи полагают, что этот город был создан великим правителем инков Пачакутеком как священный горный приют за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году, и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли». (Википедия)

Несмотря на то, что сами перуанские аборигены утверждают, что их предки этого не строили, историки продолжают навязывать миру мысль о достижениях «великих древних инков» и выдающемся Пачакутеке.

Но с первого взгляда закрадываются смутные сомнения в правдивости официальной информации о данном объекте. Во-первых, инки на самом деле не могли создать ничего подобного хотя бы потому, что до появления белых им ничего не было известно о стали. А без стального инструмента все предположения о способах строительства так и не выходят за рамки сказочных.

Во-вторых… Ну какой же это город! В городе люди живут, а соответственно, в нём должны иметься все жизненно важные элементы инфраструктуры, такие как:

– жилища для людей,

– места содержания домашнего скота и птицы,

– места хранения припасов,

– мастерские ремесленников (гончарные, кожевенные, ткацкие, кузнечные и т. д.),

– а мастерским опять же полагается иметь склады и лабазы для хранения и обработки сырья,

– город невозможно себе представить без цирюлен, торговых лавок, рынка, бань, и… Простите, отхожих мест;

– должны здесь находиться и культовые сооружения, и хотя бы одно присутственное место, т. е. площадь для общих собраний, проведения ритуалов празднеств и представлений.

Это лишь неполный список частей городской застройки, без которых город не вправе считаться городом. А ведь населённому пункту требуется масса ресурсов: это питьевая вода, топливо, фермы для выращивания продовольствия, угодья для выпаса скота и т. д.

Проанализировав эту информацию, каждый здравомыслящий легко придёт к неизбежному выводу, что как минимум перед нами не город, а деревня. Но, размышляя далее в том же ключе, невозможно не остановиться на мысли о том, что люди если и бывали здесь, то никак уж не жили постоянно.

Мачу-Пикчу «дотягивает» максимум до какого-то опорного сторожевого пункта, места производства или культового места. А подобные места никогда не отнимали у человека столько сил и средств, сколько необходимо было для его реального появления на свет. Значит, что?

Значит, ни одна из существующих версий происхождения и использования комплекса в горах Перу не состоятельна. Кроме того, беглый взгляд на различные элементы строений позволяет сделать вывод о том, что представленные нам объекты строились в различное время, различными способами и при неравных возможностях.

Подавляющее число строений воздвигнуто в наше время, с применением примитивных технологий, при полном отсутствии понимания того, что строители делают. Они беззастенчиво натаскали мелких, грубо обработанных камней, сложили их «тяп-ляп» на глиняный раствор, и предлагают туристам верить в то, что всё это – сооружения древности. Однако не требуется быть специалистом высокой квалификации, для того чтобы понять простую вещь: перед нами несколько фрагментов действительно мегалитической культуры, которые без вмешательства современных строителей не то что городом, но и «храмом» или «обсерваторией» было бы невозможно назвать.

Но даже эти гигантские камни на поверку оказались новоделом. Они состоят из песчаника, которого днём с огнём не найти в ближайших окрестностях. Но не привезли же их на гигантских вайтмарах? Конечно, нет. Привезли песок и известь в мешках и на месте изготовили раствор, из которого было отлито то, что выдаётся теперь за обработанные с применением неизвестных технологий природные скалы.

Большинство из моих знакомых экспертов, побывав лично в Мачу-Пикчу, высказывают глубокое разочарование от увиденного. В нескольких словах их мнение выражено следующим образом: «Я ехал, чтобы увидеть древние мегалиты, а мне показали убогий «новодел». Сплошное надувательство, туристический аттракцион для не очень хорошо образованных экзальтированных барышень».

Можно соглашаться с подобной точкой зрения, можно спорить, но, на мой взгляд, бесспорно одно: карьер, на котором добывали андезит и гранит, использовался также ещё и для производства чего-либо прямо на месте. И сырьём на этом «заводе» были именно эти горные породы. Из них что-то производили.

Было бы несправедливым обойти стороной такие объекты, как «Дом инков», к примеру:

Иногда его называют «Фонтаном инков», но не суть. Каждому ясно, что это нечто технологичное, относящееся скорее к производству, нежели к бытовому сооружению.

И он не единственный в своём роде в Южной и Центральной Америке. Нечто похожее есть и в Саксайуамане.

В общем, почти все объекты, которые наука привычно относит к мезоамериканской культуре, имеют одну, характерную для всех, черту:

Они похожи на современные карьеры, которые превращены в тематические парки для зевак. Особняком стоит Чокекирао, где нет вообще ничего, кроме террас и строений, выложенных неотёсанными валунами. Однако есть в этом регионе и по-настоящему потрясающие артефакты. Но о них существует крайне скудная информация. Даже снимки в достаточном разрешении отыскать в интернете – весьма нелёгкая задача. Речь в том числе и о мексиканском Эль-Фуэрте, что в штате Синалоа.

На весь мир журналисты трубят про Куско, Паленке, и почти ничего неизвестно об этом.

Как бы ни было грустно, но приходится признать наибольшую вероятность версии, что на самом деле большинство известных мегалитических сооружений не имеет никакого отношения к древности. Они появились не во времена существования «первобытных» людей и даже не до их появления, как большинству из нас очень хотелось бы, а уже в относительно недавнее время, когда уровень технологий обработки камня и производство геополимерного бетона достигли достаточно высокого уровня развития, т. е. уже в девятнадцатом и двадцатом веках. Но искусственно «состарила» их даже не наука, а предприимчивые шарлатаны в сговоре с местными чиновниками, выдающие объекты за древность.

Наверное, большинство учёных искренне заблуждается, но несомненно и то, что, если моё предположение верно, то есть немало тех, кто сознательно лжёт, выполняя заказ политиков и торговцев различного рода, которые готовы вкладывать средства ради будущих прибылей, полученных с торговли «древностями». Это непреложный закон рынка: ежели существует спрос на таинственную историю и древние артефакты, то непременно возникнет и предложение.

И да! Альпаки на самом деле принимали участие в создании некоторых мегалитов. Они на своих спинах возили песок и известь высоко в горы, чтобы человек мог изготовить «древние» мегалиты, которые так любят ротозеи, имеющие банковские счета, но не имеющие желания думать не только о банковских счетах.