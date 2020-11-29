Все о чупакабре

29.11.2020, 7:15, Разное

Сегодня СМИ чупакаброй называют чуть ли не любое неизвестное науке животное. «Чупакабра» стало синонимом слов «чудовище», «монстр», «страшилище» и пр. Мало кто знает, откуда появилось и что означает это сложное слово, которое мы уже выговариваем без запинки. Как и всякая другая, история о чупакабре имеет свое начало. Что бы узнать все про чупакабру, начнем с него и мы.

Чупакабра появляется

Впервые чупакабра попала на страницы газет в 70-х годах XX века. В Пуэрто-Рико пастух Энрико Эрнандес в одну ночь потерял 8 коз. Они не были разорваны или растерзаны. Они просто умерли. Энрико сперва даже не понял, что стало причиной смерти животных. Он начал разделывать туши (не пропадать же добру!) и оказалось, что ни в одной из них нет крови. Он внимательно вновь осмотрел трупы и тогда обнаружил на шее каждой козы по 2 отверстия, через которые неизвестный вампир высосал из животных кровь.

Через несколько дней был зарегистрирован второй такой же случай, затем третий. Вот тогда и прозвучало впервые «эль чупакабрас» – сосущий коз. Фермеры открыли охоту на тварь, но нападения прекратились так же внезапно, как и начались. История так и осталась бы местной легендой-страшилкой, если бы через 20 лет нападения не возобновились с удвоенной силой.

Чупакабра возвращается

Теперь ареал нападения значительно расширился. Сообщения приходили из Мексики, Гватемалы, Коста-Рики, Сальвадора. Вампир объявился в Южной Америке (Бразилия, Венесуэла) и в пограничных с Мексикой штатах США. Во всех случаях зверь не разрывал и не съедал добычу, а высасывал из нее кровь. Жертвами были не только козы, но и ламы, собаки, кошки, кролики, даже куры и утки. Мясо убитых животных приобретало странный вкус, и было непригодным для пищи. Даже питающиеся падалью животные и птицы его не ели. Как и 20-ю годами ранее, нападения прекратились так же внезапно, как и начались.

А видел ли кто-нибудь этого страшного ночного убийцу? Видели. И таких людей было много.

Как выглядит чупакабра

Вампир не был невидимкой. Многие люди видели его (или утверждали, что видели). На основе многочисленных описаний составлен обобщенный портрет чупакабры. Это 1,5-метровое существо, нечто среднее между человеком и кенгуру, быстро перемещающееся на задних конечностях, прыгающее, карабкающееся по деревьям. На голове и спине шипы, образующие гребень. И огромные красные глаза. (Рассказы о том, как чупакабра ломает прутья из арматуры и открывает простые замки, отнесем к разряду легенд.)

В то же время есть описания, значительно отклоняющиеся от уже ставшего каноническим облика. Это дает некоторым ученым основания утверждать, что чупакабра – это не одно животное, а целая группа, объединяющим признаком которой является способ питания.

Периодически в СМИ появляются фотографии и видеосъемки чупакабры. Все они сделаны непрофессионалами, низкого качества. Дать свое заключение на основании столь слабого материала ученые категорически отказываются. Вот если бы были шкура и кости… Была и шкура, были и кости.

Чупакабра попадается

Где бы ни появлялась чупакабра, несущие от ее «деятельности» убытки фермеры начинали на нее охоту. Рано или поздно кому-то должно было повезти. В августе 2000 года потерявший нескольких коз никарагуанец Хорхе Луис Талавера залег с винтовкой в засаду, и ночью шедший за очередной порцией крови вампир получил свое. Местные газеты пели хвалу удачливому стрелку. В селение Мальпаисильо прибыли представители Национального Университета Никарагуа (UNAN), чтобы забрать останки чудища на исследование.

Вскоре из Манагуа пришло заключение: фермер подстрелил одичавшую собаку. По ТВ прошел сюжет, в котором ученые UNAN показывали снимки подстреленного Талаверой зверя и убеждали зрителей не верить сказам-страшилкам о грозной чупакабре: «Это все суеверия, спите граждане спокойно».

Талавера открыто возмутился: «Я что, собак не видел?! Существо на снимках не имеет ничего общего с монстром, которого я подстрелил» В последнем Хорхе Луиса поддержал мэр Мальпаисильо, видевший труп чупакабры. Кто и зачем подменил трофей Талаверы? Лежало ли в основе подмены простое желание успокоить население, или были и другие причины? Вопросы, вопросы.

Странная возня вокруг монстра

Случай с Талаверой самый известный (поскольку кончился громким скандалом), но не единственный. Людей, видевших чупакабру, постоянно убеждают, что им померещилось. Пострадавшим возмещают убытки, лишь бы они не поднимали шума. Фотографии и видеосъемки объявляют мистификациями. Попавшие в руки редкие останки ночного вампира изымаются на изучение и впоследствии объявляются останками собаки, койота или лисицы. Все эти странности дают основания полагать, что чупакабра – нечто большее, чем просто неизвестное науке животное. Появляются самые разнообразные версии происхождения зверя.

Версии

Одна из наиболее растиражированных версий – чупакабра есть результат проводимых биологических экспериментов. Кто и с какой целью выращивает чудище – вариантов тьма. Вырвалось ли оно на волю вопреки желаниям создателей или было намеренно выпущено – можно гадать бесконечно. Эта версия объясняет внезапное появление чупакабры и ее внезапное исчезновение. Сбежавший/выпущенный монстр приспособиться к жизни на воле не смог и погиб. И так до следующего раза. Тогда понятно желание властей скрывать все случаи появления чупакабры.

Есть версия, что это – биороботы, созданные внеземной цивилизацией, их цель – сбор генетического материала. После того, как задание выполнено, роботы покидают Землю. Некоторые видят в чупакабрах представителей параллельных миров. Какая из всех версий окажется верной – покажет время. Возможно, есть еще, сегодня не учитываемые, варианты.

Чупакабра расселяется

А пока чупакабра двигается по планете. В 2003 году она «отметилась» в Тернопольской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Львовской областях. К 2014 году добралась до Киргизии, Нижегородской области и Подмосковья. Последнее сообщение о чупакабре пришло с Филиппин.