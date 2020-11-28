 

В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 130 тыс. человек

28.11.2020, 23:52, Новости дня

Во Франции более 130 тыс. человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», сообщило МВД страны.

По всей Франции прошло около 70 акций протеста. В Париже на улицы вышло 46 тыс. участников, в прошлую субботу число протестующих составило 22 тысячи. Кроме того, в акциях в Лионе участие приняли 7,5 тыс. человек, в Бордо – 6 тыс., в Страсбурге – 1,5 тыс., в Лилле – 1,4 тыс., всего в демонстрациях участвовали 133 тыс. человек, заявили в МВД. Однако, согласно подсчетам организаторов акций, на демонстрации в стране вышли в несколько раз больше людей – 500 тысяч.

Для разгона протестующих в Париже использовались водометы. Как сообщила полиция, в столице задержали 46 человек «за насильственные действия в отношении правоохранительных органов, разрушения, ношение запрещенного оружия и так далее», передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на BFMTV. 

В субботу в Париже группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Пострадали 37 полицейских. 20 ноября французский парламент поддержал в первом чтении статью 24, которая предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тыс. евро за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».



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