 

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

28.11.2020, 23:52, Новости дня

За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

В столице выявлено свыше 592,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 441,5 тыс. пациентов. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 8828 человек (накануне умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус), передает ТАСС.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «Россия очень большая страна» и «вводить одновременно на всей территории одинаковый» масочный режим «не имеет смысла». Он отметил, что «локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона». Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Полиции Харькова сообщили о захвате заложников

28.11 / Британский астронавт вспомнил, как принял российскую мочу за НЛО

08.07 / В мире: Китайцы поставили США «ядерную вилку»

09.11 / На Кубке Карьяла Россия нарушила «хоккейный договор» — но от этого вышло только лучше

28.07 / Сафронов отказался от сделки со следствием

01.08 / ГБР открыло дело по факту ликвидации полтавского угонщика по статьям “умышленное убийство” и “превышение полномочий”

06.08 / США и европейские страны призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

10.09 / В заброшенном доме в Кемеровской области нашли пятерых пропавших детей

04.08 / На Украине заявили о провале страны в переломный момент

10.07 / Лавров: РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска