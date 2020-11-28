В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

28.11.2020, 23:52, Новости дня

За сутки в Москве умерли 72 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

В столице выявлено свыше 592,4 тыс. случаев коронавируса, выздоровели более 441,5 тыс. пациентов. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве – 8828 человек (накануне умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус), передает ТАСС.

Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что «Россия очень большая страна» и «вводить одновременно на всей территории одинаковый» масочный режим «не имеет смысла». Он отметил, что «локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона». Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.