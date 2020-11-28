Трамп хочет объявить об участии в выборах 2024 года во время инаугурации Байдена – СМИ

28.11.2020, 23:44, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, который проигрывает выборы нового главы Белого дома демократу Джо Байдену, рассматривает вариант объявления о своем участии в президентских выборах 2024 года во время вероятной инаугурации Байдена в январе 2021 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 28 ноября The Daily Beast.

Издание отмечает, что Трамп пытается удержать Республиканскую партию США, которую он представляет, “в узде” и одновременно сделать жизнь Байдена “несчастной”.

Собеседники The Daily Beast говорят, что, несмотря на публичное несогласие с результатами выборов 2020 года, Трамп уже думает, как вернуться в Белый дом.

Все еще президент Трамп рассматривал вариант объявления об участии в следующих выборах как во время самой инаугурации Байдена, так и в день вступления демократа в должность главы Белого дома.

По данным издания, Трамп и его ближайшие соратники уже начали работу с потенциальными донорами по поводу возможного финансирования президентской кампании 2024 года. Люди Трампа также изучают, кто будет против его участия в следующих выборах.

Источники The Daily Beast рассказали, что Трамп хвастался тем, что даже после завершении каденции президента он останется в центре внимания СМИ. Байдена в этом плане он считает “скучным”.

Выборы президента США прошли 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и экс-вице-президент демократ Джо Байден.

По итогам выборов Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, Трамп – 232. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.