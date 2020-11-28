Бельгия ослабит карантинные ограничения перед Рождеством, но бары и рестораны останутся закрытыми

28.11.2020, 23:44, Новости дня

В Бельгии с 1 декабря ослабят карантин, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом премьер министр страны Александр Де Кроо сообщил на пресс-коференции 27 ноября, текст его выступления приводит сайт правительства страны.

Премьер отметил, что ситуация в Бельгии сейчас лучше, чем четыре недели назад, когда последний раз пересматривались карантинные ограничения, властям “удалось избежать драматической ситуации”, но она по-прежнему “очень тревожная”.

“По этой причине Консультативный комитет решил оставаться очень осторожным. Не принимать необдуманных решений, в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность каждого. Нам действительно нужно продолжать защищать друг друга. Особенно сейчас, с приближением зимних месяцев. Это время, когда вирус легче циркулирует и труднее поддается сдерживанию”, – сказал он и призвал соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, мыть руки и держать дистанцию.

Де Кроо сообщил, что с 1 декабря в Бельгии откроются магазины с товарами “второстепенной необходимости”, но “шоппинг будет не из приятных”. Рестораны, бары и кафе, по его словам работу возобновить не смогут.

Как сказано в релизе, опубликованном на сайте правительства, покупки можно совершать по одному, посетители магазинов не должны находиться там более 30 минут каждый.

Также возобновят работу музеи и бассейны. Продажа и запуск фейерверков запрещены, комендантский час будет действовать с полуночи до 5.00 (сейчас он начинается в 22.00, пишет Politico).

Ограничения будут действовать до 15 января.

По данным минздрава Бельгии, последние недели в стране снижается суточная заболеваемость. С начала пандемии в Бельгии зафиксировали почти 571 тыс. случаев COVID-19, умерли 16,3 тыс. заболевших, в период с 17 по 23 ноября в день регистрировали в среднем 2765 случаев заражения