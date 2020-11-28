YouTube начал поддерживать видео с разрешением 8К

28.11.2020, 23:38, Новости дня

Видео очень высокого качества с разрешением 8К начал поддерживать интернет-сервис YouTube. Правда, чтобы получить такую картинку, нужно иметь умный телевизор, работающий на Android TV.

Напомним, что ранее тот же видеосервис позволял получать изображение не более чем на 4К, хотя вдвое более высокое качество сами телевизоры уже давно могли поддерживать.

Удвоение разрешающей способности в YouTube произошло в результате обновления. Для того чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно установить соответствующий патч на Android TV, созданном на основе ОС Android десятой версии и выше. По мнению экспертов, сейчас работает не так уж много таких моделей умных телевизоров. Однако расширенные возможности должны стимулировать спрос на них.