 

App Store критикуют за выборочное снижение комиссии

28.11.2020, 23:38, Новости дня

Напомним, что недавно компания Apple объявила о снижении вдвое размера комиссии для отдельных категорий разработчиков приложений. Льготы, как известно, получили те компании, которые зарабатывают меньше миллиона долларов в год.

Такая поддержка для новичков и отстающих, разумеется, не понравилась всем остальным. Продавцы приложений в App Store стали обвинять «яблочную» компанию в произволе и капризах.

Например, резко высказались против политики App Store в компании Spotify. А руководитель Epic Games назвал Apple лицемерной компанией, которая пытается переложить ответственность за свою плохую маркетинговую политику на разработчиков, обвинив последних в жадности.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Обнаружена связь между возрастной потерей слуха и повреждением волосковых клеток

02.11 / Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

17.07 / В мире: Новые «хайли лайкли» обвинения Британии в адрес РФ готовились заранее

10.07 / Химпредприятия Днепропетровской области просят Зеленского обратить внимание на импорт минеральных удобрений в Украину

10.09 / ЕС продлил на полгода санкции за нарушение территориальной целостности Украины

14.10 / ЦИК Таджикистан утвердил итоги президентских выборов

17.10 / Армения заявила о трех сбитых азербайджанских беспилотниках

18.08 / «Беларуськалий» продолжил работу на фоне бессрочной забастовки

26.08 / Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток

23.09 / Число госпитализированных из-за COVID депутатов Госдумы возросло до 13

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска