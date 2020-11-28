App Store критикуют за выборочное снижение комиссии

28.11.2020, 23:38, Новости дня

Напомним, что недавно компания Apple объявила о снижении вдвое размера комиссии для отдельных категорий разработчиков приложений. Льготы, как известно, получили те компании, которые зарабатывают меньше миллиона долларов в год.

Такая поддержка для новичков и отстающих, разумеется, не понравилась всем остальным. Продавцы приложений в App Store стали обвинять «яблочную» компанию в произволе и капризах.

Например, резко высказались против политики App Store в компании Spotify. А руководитель Epic Games назвал Apple лицемерной компанией, которая пытается переложить ответственность за свою плохую маркетинговую политику на разработчиков, обвинив последних в жадности.