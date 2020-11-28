 

Мнение: Протесты в Париже 28.11.2020

28.11.2020, 23:10, Разное

В крупных городах Франции сегодня проходят масштабные протесты против нового закона о безопасности, который ограничивает права граждан и запрещает фотографировать полицейских при исполнении. Если еще недавно власти Франции обвиняли в слабости перед лицом терроризма, то теперь обвиняют в авторитаризме и угнетении свободных людей.
Свободные люди не согласны с намерениями правительства и сегодня вышли дать отпор авторитарному режиму Макрона.
Беспорядки сопровождающиеся драками с полицией, погромами частной и муниципальной собственности, сожжением автомобилей и попытками строить баррикады продолжаются до сих пор. В Париже подожгли здание банка Франции. Полиция применяет слезоточивый газ, дубинки и прочие спецсредства.

Онлайн-трансляция.

Французы – вы невероятные. Тирания падет и Республика вновь восторжествует!

Источник: Colonel Cassad



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