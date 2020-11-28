В Fitch не исключили скорого запуска «Северного потока – 2»

28.11.2020, 22:58, Новости дня

Газопровод «Северный поток – 2» могут запустить в первом квартале 2021 года, сообщил глава группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, «завершить строительство» и «запустить» проект «в теории можно успеть за несколько месяцев», то есть «до конца первого квартала». Он предположил, что желание завершить «Северный поток – 2» именно сейчас может быть связано со сменой власти в США. Однако, отметил Маринченко, не исключено, что «в последний момент возникнут какие-то логистические или юридические сложности». Как сообщил представитель Fitch, «утверждать, что санкционные риски нивелированы можно будет только тогда, когда проект будет запущен», передает РИА «Новости».

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В июле Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». Отметим, что одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку, мог стать отказ западных компаний страховать российские суда из-за страха перед американскими санкциями.