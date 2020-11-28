 

Тихановская: Меркель при встрече спросила: “Вы понимаете украинский?”

28.11.2020, 22:50, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в интервью “Радіо Свобода”, обнародованном 28 ноября, рассказала, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель общалась с ней без переводчика, на английском.

Тихановская отметила, что Меркель говорила об Украине и украинском языке с ней.

“Она спросила: “Вы понимаете украинский?” Я говорю: “Конечно, я понимаю – он очень и очень близок с белорусским (с русским не очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга”. – “Ну хорошо”. Вот такой быстротечный разговор был у нас, мы вспоминали”.

Лидер белорусской оппозиции встречалась в Меркель 6 октября в Берлине. Беседа длилась 45 минут. Пресс-служба Тихановской сообщала, что они говорили об инвестиционной поддержке Беларуси, помощи независимым медиа и гражданским организациям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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