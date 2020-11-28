 

МВФ отказал Украине в экстренной помощи – глава Минфина

28.11.2020, 22:50, Новости дня

Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в экстренной финансовой помощи (Emergency finance). Об этом 27 ноября в эфире телеканала “1+1” сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что к инструменту Emergency finance Киев обратился из-за возникших в стране проблем.

“Мы этот вопрос рассматривали в связи с нынешней ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: “Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос Emergency finаnce”, – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что ответ МВФ Украине был “четкий”.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня этого года. По ней предполагается выделить Украине $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Марченко говорил в сентябре, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ.

“Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека”, – объяснял он.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял, что МВФ “выражает определенное беспокойство относительно антикоррупционной политики”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / PlayStation 5 раскупили. Приставка станет дефицитом до 2021 года

05.09 / Вернувшимся из-за границы школьникам разрешили не сдавать тест на COVID-19

13.10 / США осудили решение Турции возобновить разведку в Восточном Средиземноморье

21.08 / Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

09.11 / “Лукашенко угнетает граждан”. В МИД Британии отреагировали на решение Беларуси выслать двух дипломатов

13.10 / США близки к сделке с Тайванем по продаже оружия

07.07 / Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

08.11 / Starlink уже добирается до Европы

21.07 / Лукашенко сказал, в каком случае Белоруссия «погибнет» и «будет нищей»

16.07 / США собрались в ближайшие недели ответить на «угрозу» TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска