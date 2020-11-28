Фриланд в День памяти жертв голодоморов: Канада всегда будет с Украиной

28.11.2020, 22:50, Новости дня

Вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд в День памяти жертв голодоморов написала в Facebook, что Канада всегда будет поддерживать Украину.

“Сегодня мы вспоминаем об убийстве голодом миллионов украинцев советским режимом во время Голодомора. Канада всегда будет c Украиной и будет защищать народ Украины, его суверенитет и территориальную целостность”, – заявила она.

Фриланд написала этот текст на английском и продублировала его на французском. Обе цитаты вице-премьер Канады завершила на украинском, почтив память погибших во время Голодомора.

https://www.facebook.com/freelandchrystia/posts/3485017368219145

О геноциде украинцев во время Голодомора 1932–1933 годов сегодня заявил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он подтвердил поддержку Канадой Украины и подытожил свое заявление фразой на украинском “Вічна їм пам’ять”, транслитерированной латиницей.

Фриланд – канадская журналистка и политик украинского происхождения. До политической карьеры она работала во влиятельных СМИ, в том числе в Financial Times и Reuters. В 2013 году ушла из журналистики.

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. Каждую четвертую субботу ноября в Украине отмечают День памяти жертв голодоморов, когда чтят память жертв массового голода в 1921–1923-м и 1946–1947 годах.