Производство iPad переносят за пределы Китая

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28.11.2020, 22:44, Новости дня

Как сообщили в компании Apple, впервые в истории новые гаджеты iPad начнут собирать за пределами Поднебесной. Сборочное производство планируют открыть во Вьетнаме, уточняют эксперты.

По мнению специалистов, Apple пытается, таким образом, снизить риски, связанные с вероятным разгоранием торговой войны между Китаем и Соединенными Штатами. Кроме iPad, в соседнюю страну перенесут производство MacBook.

Как стало известно, корпуса новых заводов уже начали строить. Скорее всего, первая продукция выйдет с вьетнамского конвейера уже в первой половине будущего года. Также из Китая во Вьетнам собирается перенести свое производство Японская компания Sony. Прежде всего, речь идет о телевизорах.



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