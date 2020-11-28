Специалисты компании Sony создают PlayStation нового поколения

28.11.2020, 22:44, Новости дня

Успех недавно выпущенной на рынок пятой версии PlayStation вдохновил разработчиков Sony на создание современной моделей устройств. В сети появилась информация, что они уже начали создавать продукт нового поколения, которая в обозримом будущем должна оказаться достойной PlayStation 5.

Как стало известно, речь идет о PlayStation VR, которые будут созданы в виде очков и шлема. Это устройств для виртуальной реальности, их лучше всего использовать в современных видеоиграх, говорят специалисты.

Информация просочилась в сеть, благодаря журналистам из LetsGoDigital, которые совершено случайно обнаружили записи о новых игровых устройствах на интернет-ресурсах патентного бюро Соединенных Штатов.