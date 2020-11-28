В Петербурге мужчина погиб под колесами БТР

28.11.2020, 22:04, Новости дня

В Петербурге в субботу мужчина погиб под колесами бронетранспортера, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

Происшествие случилось около 15.00 на Гатчинском шоссе, 54, БТР наехал на 38-летнего мужчину, передает «Фонтанка» со ссылкой на собеседников.

Очевидцы заявили, что мужчина был реконструктором, но официальных подтверждений этой информации пока нет.

Отмечается, что по этому адресу периодически проходят исторические фестивали военной реконструкции, но на 28 ноября не было запланировано ни одного мероприятия. В пресс-службе организации «Красная Звезда» пояснили, что из-за ограничительных мер до конца января никаких таких событий не значится, а имя погибшего им не знакомо.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к этому происшествию техника и личный состав округа не причастны.

В 2019 году на Севастопольском проспекте на юге Москвы бронетранспортер столкнулся с Opel, в ДТП никто не пострадал.