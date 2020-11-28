В ходе демонстраций во Франции пострадали 37 полицейских

28.11.2020, 22:04, Новости дня

Во Франции в ходе демонстраций в субботу пострадали 37 полицейских и жандармов, сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен.

«По предварительным данным, 37 полицейских и жандармов получили ранения во время демонстраций. Я еще раз осуждаю недопустимое насилие в отношении правоохранительных органов», – цитирует Дарманена РИА «Новости».

Ранее в субботу в Париже группа людей в черной одежде спровоцировала беспорядки на акции протеста против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Демонстранты напали на полицейских.

Напомним, новый закон во Франции приняли во вторник, несмотря на акции протеста, которые проходили в прошлые выходные. Их участники заявляли, что положения закона «угрожают свободному информированию населения, выражению мнения».