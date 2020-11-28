 

Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории

28.11.2020, 22:04, Новости дня

Посол Черногории в Белграде Тарзан Милошевич объявлен персоной нон грата в ответ на аналогичный шаг Подгорицы, сообщил МИД Сербии.

МИД пояснил, что «в связи с провозглашением» сербского посла Владимира Божовича «персоной нон грата», Белград «поступил взаимным образом», передает ТАСС.

Напомним, Божовича объявили персоной нон грата из-за его слов об освобождении черногорского народа Великой народной скупщиной – собранием народных представителей Черногории, которое в 1918 году приняло решение об объединении с Сербией. В Черногории скупщина объявлена «нелегитимной и незаконной».



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