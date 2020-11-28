Чиновника из закрытого города атомщиков на Урале случайно застрелили во время охоты

28.11.2020, 22:00, Разное

Михаил Черницкий, 58-летний заместитель мэра Новоуральска в Свердловской области, смертельно ранен в ночь на субботу во время охоты в Алапаевском районе, сообщили «Новой газете» в местном управлении Следственного комитета РФ.

Спасти чиновника не успели из-за серьезной кровопотери.

Предположительно, в погибшего случайно выстрелил его знакомый. Необходимости задерживать стрелявшего не было, так как человек совершил непредумышленное преступление, уточнили в СК.

Орудие убийства — самозарядный карабин для любительской и промысловой охоты на крупного и среднего зверя «Вепрь 308». Фото: СКР

«Следственным отделом по городу Алапаевск СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время по делу назначены необходимые судебные экспертизы. Орудие, из которого был произведен роковой выстрел, изъято», — прокомментировали инцидент в СК по Свердловской области.

Орудие убийства — самозарядный карабин для любительской и промысловой охоты на крупного и среднего зверя «Вепрь 308».

Черницкого, отошедшего от группы охотников в кусты, приняли за зверя — на его одежде не было светоотражающих элементов.

По словам источника «Новой», Михаил Черницкий, уроженец Екатеринбурга, появился в Новоуральске три года назад в составе команды нового главы Цветова, который считается ставленником «Росатома». Черницкий курировал подразделение по инвестициям и развитию закрытого города.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»