 

Цирк уродов 21 века – Личное мнение

28.11.2020, 21:42, Разное

Блогерка Инстасамка заявила, что одно её пальто стоит больше, чем месячный бюджет Тобольска — её родного города.


Инстасамка. Пришла к успеху: стала блогеркой, сделала губы, купила пальто. Фото: Соцсети

Пришла девушка к успеху. Давайте об этом успехе поговорим?


С развитием соцсетей, в которых можно подняться путём демонстрации собственной промежности, рвоты, использованной прокладки, искажённых до безобразия черт лица и уродливых татуировок, деньги стали зарабатывать гопники и жалкие шалавы из зассанной подворотни.  

На их дегенеративных лицах отчётливо читаются беспорядочные половые связи и запойный алкоголизм нескольких поколений.

Представьте картину: в коридоре валяется пьяный обоссанец-папаша. Мамаша — в лучшем случае, не спившаяся, но тупая, необразованная тётка, чья одежда провоняла грязной половой тряпкой. В квартире — мат, водка, жестяная банка вместо пепельницы.

Именно так выглядит среда, из которой вылезли нынешние блогеры-хайпожоры.

Они зарабатывают на собственной дегенеративности, на которую люди 21 века приходят поглазеть с той же целью, с какой люди 19 века приходили в цирк уродов.

Цирк уродов — одно из самых жестоких развлечений прошлых столетий.   


Фото: Соцсети

Кичащиеся своей мимолётной популярностью и дорогим шмотом уроды из Эскортограма и прочих соцсетей считают себя королями мира. По факту они — те же самые уроды из цирка, только уже 21 века. Называется этот цирк «Соцсети».  

На уродов поглазеют и о них совершенно точно забудут, как забывают обо всём низкопробном и тупом.

И вот тогда останутся эти дурачки и дурочки один-на-один со своей дегенеративностью и генетической склонностью к алкоголизму в этом жестоком мире, который над ними поржал, их прожевал и выплюнул на обочину жизни.  

Однако я не жестокая, а потому дам той же Инстасамке хороший совет: «Купи себе, деточка, малосемейку в родном Тобольске, пока денежка есть». 

Будет, куда вернуться. Будет, где спиться и сдохнуть в собственных нечистотах. Хоть не на улице.  

А вы какой совет дадите артистам из Цирка уродов 21 века?

Источник: Лена Миро



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